Traffico Roma del 10-02-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e appieno esterna tra Prenestina e lo svincolo per laL’Aquila Colle sull’intero percorso Roomba la 24 dalla raccordo la tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso la pineta Sacchetti aNord trafficate via Salaria via Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e dal raccordo a via dei Due Ponti si rallenta poi sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica verso Piazza Irnerio e sulla Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede direzione Eur trasporti sulla niente La metropolitana è chiusa per intervento tecnico la stazione San Giovanni in alternativa si possono utilizzare Manzoni e ...