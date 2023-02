Tra Conte e realtà | l' inutilità del Superbonus

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In questo clima sanremese manca forse all'appello una canzone: «Quelli tra». Il festival del populismo che spesso sfocia nel qualunquismo ha probabilmente nel solista Giuseppeil suo miglior cantautore. Da una parte ci sono le sue mirabolanti performance, dall'altra la duradei fatti. La nota più stonata è quella del110%, misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal suo governo. La filastrocca sembrava orecchiabile: volete ristrutturare casa con detrazioni e rimborsi per migliorare l'efficienza energetica? Nessun problema. Non sborsate una lira. Paga tutto lo Stato. Anzi, se spendete 100, vi ridaremo 110. E così tutti felici, proprietari e condomini hanno fatto la fila per fare le domande e avviare i lavori. La canzone di, ...