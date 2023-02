Toyota Grand Highlander - Debutta in America la maxi-Suv a otto posti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lapresenta al Salone di Chicago la, che affianca nei listini laofferta anche in Europa e in Italia. Il nuovo modello asfrutta la medesima piattaforma modulare TNGA-K, ma cresce ancora nelle dimensioni: 5,11 metri di lunghezza, per un incremento di 14 centimetri, di cui ben dieci nel passo. Due adulti possono viaggiare in terza fila. L'obiettivo dellaè stato quello di realizzare una terza fila di sedili capace di ospitare passeggeri adulti (che possono contare su 140 mm di spazio in più per le gambe rispetto allanormale). Tuttavia, l'intervento ha portato modifiche anche allo schema multilink delle sospensioni posteriori, alla rigidità torsionale e incrementato la larghezza totale del ...

Lucid e. Negli Stati Uniti, la Lucid ha scelto una politica commerciale abbastanza ... la Air parte da 87.400 dollari, la Air Touring da 107.400 dollari e la AirTouring da 138 mila. La ...ha annunciato la sua presenza al Salone di Chicago 2023 . L'8 febbraio, la casa automobilistica giapponese svelerà ufficialmente il nuovoHighlander , un SUV a tre file che rafforza la gamma di successo del brand e apre la strada ai viaggi in grande stile. Il nome Highlander, introdotto per la prima volta nel 2001, ha ...

