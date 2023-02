Tossicodipendenti vaccinati più volte in cambio di green pass a no vax a Catania | 17 indagati

(Di venerdì 10 febbraio 2023)che per pochi euro o qualche dose di droga, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più, per procurare ila soggetti no vax . È quanto emerso ...

che per pochi euro o qualche dose di droga, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare il Green Pass a soggetti no vax . È quanto emerso ...più volte in cambio di green pass a no vax a Catania: 17 indagati La nota dei sindacati Sono passati appena 20 giorni, ed è di nuovo tragedia sul lavoro. Anche questa ...

invece dei reali richiedenti «green pass», facevano sottoporre al vaccino alcune «cavie», in particolare tossicodipendenti, che si offrivano in cambio di sostanza stupefacente o pochi euro. Gli ...L'attività investigativa ha poi portato alla luce un articolato sistema criminoso, in cui tossicodipendenti, per pochi euro o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano ...