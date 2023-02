Toscana | sanità | a Prato primo intervento di chirurgia robotica per tumore alla prostata

Unache nell'anno terribile della pandemia ha trasformato le sale operatorie in terapie ...08 in prevenzione, 95,16 nell'assistenza distrettuale e 89,52 in quella ospedaliera) davanti a, ...... Whisky Week: assaggi, masterclass e degustazioni per la prima edizionedelle kermesse 9 Febbraio 2023 Giani sulla: "ai vertici, ma riforme necessarie" 9 Febbraio 2023 Lucca, ...

Sanità, la Toscana cambia: ecco come gonews

Liste d'attesa fuori controllo, la Toscana spende 67 mlioni per comprare 120 macchinari Il Tirreno

Giani sulla sanità: “Toscana ai vertici, ma riforme necessarie” - gonews.it gonews

Liste di attesa in Toscana, Bezzini: 'Per abbatterle in modo significativo servono risorse dal Governo' 055firenze