Tornano al Teatro Goldoni di Livorno | Le Maschere | di Pietro Mascagni

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ lo stesso, musicista e uomo disempre rivolto alla ricerca del nuovo e pronto ad avventurarsi in scommesse ardite nel suo originalissimo percorso creativo, che spiega quali fossero gli intenti e le radici drammaturgico-musicali da cui partì per realizzare la sua nuova opera, Le, che all’alba del XX secolo irruppe sulle scene italiane con un tratto originale: sette teatri allestirono in contemporanea la prima rappresentazione il 17 gennaio 1901 (Costanzi di Roma, Scala di Milano, Carlo Felice di Genova, Regio di Torino, Fenice di Venezia, Filarmonico di Verona, e S. Carlo di Napoli, con due giorni di ritardo per indisposizione del tenore). E proprio per celebrare un’opera così particolare e ricca, il 10 e l’11 febbraio, il, si appresta ...