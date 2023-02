Torna Leao per scuotere il povero Diavolo - Sport - quotidiano.net

Rafael, 23 anni,titolare dopo due discusse esclusioni iniziali: con lui Olivier Giroud che sta trattando il rinnovo per un altro anno al MilanA sinistra, dopo le ultime due panchine,dal 1', al fianco di Giroud . Ancora fuori Ismael Bennacer in mezzo al campo e probabile spazio per Krunic al fianco di Tonali. Out Calabria, con ...

Dopo sette partite senza vittorie Pioli rilancia dall’inizio il portoghese contro il Torino e si gioca la carta Ibra tra i convocati ...Milan: Leao torna titolare Milan che scenderà in campo con un 3-4-1-2. In porta confermato Tatarusanu, con Maignan che continua il suo recupero. In difesa, viste le indisponibilità di Tomori e ...