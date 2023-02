Torino | Sanabria | «Grande partita per ottenere il massimo»

Commenta per primo A pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Milan e, valida per la 22giornata di Serie A, l'attaccante granata Antonioè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: 'Le responsabilità che ...All.: Pioli(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Gineitis, Adopo, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic;. All.: Juric FOTOGALLERY Continua gallery %s ...

Torino, Sanabria a DANZ: "Vogliamo fare una grande partita e portare a casa il risultato" Milan News

Milan-Torino, Sanabria: “Vogliamo portare il risultato a casa” Pianeta Milan

La probabile formazione del Torino: Sanabria punta, Vlasic possibile sorpresa a centrocampo Toro.it

Juric: "Il Milan ferito è ancora più pericoloso. Sanabria titolare, Ilic in panchina" La Gazzetta dello Sport

Milan-Torino, le probabili formazioni: centrocampo inedito, Sanabria titolare Toro News

4' Leao contro Schuurs, bravo a fermarlo in fallo laterale impedendogli di mettere palla in area. 3' Palla allontanata di testa dalla difesa rossonera. 2' Rodriguez in area Milan anticipato in ...Fiducia in Antonio Sanabria che parte al centro dell'attacco granata a San Siro. E lui a DAZN risponde così: "Credo che questa è responsabilità molto importante, ...