Torino | i convocati di Juric per il Milan | presente Ilic | out Ricci e Pellegri

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nessuna sorpresa nella lista deideldiin vista della sfida di questa sera contro il. I granata dovranno ancora fare a meno di, Lazaro, Zima e, quest’ultimo infortunatosi nei giorni scorsi. Convocazione per il giovane lituano classe ’04 Gvidas Gineitis. C’è, che come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, non dovrebbe aver più di uno spezzone sulle gambe. Di seguito la lista completa di coloro che prenderanno parte alla trasferta di San Siro: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello; Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina;, Vieira, Vlasic, Adopo, Gineitis, Linetty; Karamoh, Sanabria, Seck, Radonjic, Miranchuk. SportFace.

Tanti i dubbi di formazione con il Milan che ritrova Ibrahimovic fra i, ma siederà in ... IL CALENDARIO Milan -, venerdì ore 20.45 Empoli - Spezia, sabato ore 15 Lecce - Roma, sabato ...Dalla ripresa dopo Natale ilha perso soltanto una partita in campionato (contro lo Spezia in casa) ne ha pareggiate tre e ne ha vinte due con Fiorentina e Udinese, agganciando quest'ultima e ...

MN - Verso Milan-Torino, i convocati rossoneri in vista di stasera Milan News

Torino, i convocati per il Milan: assenti Ricci e Pellegri Toro News

Milan, torna Ibrahimovic tra i convocati con il Torino. Pioli: «Escluso dalla lista Champions Nessun rimpiant ilmessaggero.it

Milan, Ibrahimovic sarà convocato contro il Torino Sky Sport

Torino, i convocati di Juric per il Milan: assente l'ex rossonero Pellegri Milan News

Torna in campo questa sera la Serie A, con il Milan ed il Torino impegnati alle 20:45 a San Siro ... In panchina si rivedrà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato convocato ad 8 mesi di distanza ...Loparco ne chiama 21 per l'amichevole di mercoledì 15 febbraio contro il Casale Under 19; Frasca ne chiama invece 27: appuntamento martedì 14 febbraio a Volpiano ...