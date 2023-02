Topi | nutrie e cinghiali padroni di Roma

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Facciamo sempre scoperte per lo meno imbarazzanti. A, dalle parti di Castel Sant'Angelo, è stato beccato un roditore gigante chiamato anche nutria, mentre un altro topone era in Piazza Cavour. Dov'era diretto? Viene da pensare a vedere un film al cinema Adriano. Oppure no. La verità è chela fanno danella capitale. Abbiamo conosciuto anche di peggio. Parlo di umani, naturalmente. In quel caso, meglio il topo.

