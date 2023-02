Tivoli | incendia 3 portoni nella palazzina dalla quale è stato sfrattato | arrestato 53enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ha appiccato il fuoco al portone di ingresso di tre appartamenti di unae di un garage utilizzando liquido infiammabile. In breve le fiamme si sono sviluppate creando il panico all’interno dello stabile e una densa coltre di fumo che ha invaso i locali. L’allarme è scattato immediato ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto. Indagini lampo hanno portato i militari ad arrestare un, originario di Napoli e con precedenti, gravemente indiziato del reato di incendio doloso aggravato. Cosa è successo È successo la scorsa notte, tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, un incendio è divampato in unae in un garage non attiguo all’immobile, creando il panico tra gli abitanti, bel 12 famiglie, che sono stati fatti evacuare immediatamente dalle forze dell’ordine accorse tempestivamente. ...