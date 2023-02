Tiramisù contaminato | per la morte di Anna Bellisario tre nuovi indagati | sotto la lente anche le salse usate nel fast food vegano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il responsabile della catena Flower Burger e i rappresentanti di una ditta che forniva alimenti al locale: prodotti etichettati come vegani ma con uova nel composto. E il ministero ritira altri lotti delcon latte che ha causato ladella 20enne

Si allarga l'inchiesta sul caso di Anna Bellisario , la studentessa di 21 anni morta dopo aver mangiato unin un ristorante in corso Garibaldi a Milano . Oltre a due rappresentanti e due dipendenti dell'azienda "Glg" , produttrice del dolce in teoria vegano ma che, in base ai primi rilievi, ...La vicenda della morte di Anna Bellisario avvenuta dopo il consumo di un cucchiaino diveganocon tracce di latte , ha imposto il ritiro dal mercato di tutti i prodotti commercializzati dalla Glg srl e a marchio "Mascherpa": nelle ultime 24 ore il ministero ...

Anna Bellisario, chi era la ragazza morta per il tiramisù contaminato dalle proteine del latte: "Sempre atten… La Repubblica

Morta dopo il tiramisù vegano: ecco com'è avvenuta la contaminazione del dolce IL GIORNO

Tiramisù veg, dopo la morte della ragazza allergica, maxi richiamo ... Il Salvagente

"Morti per allergie, vicini ai genitori dei giovani" LA NAZIONE