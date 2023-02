Tingono di rosa un piccione per la festa di gender reveal | Flamingo muore avvelenato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Brutta fine a Manhattan per un. No, non è una rarità ma il frutto della discutibile idea umana di tingere il volatile per ladi. La notizia è stata resa nota dal portavoce del Wild Bird Fund, una fondazione che si occupa di salvaguardare gli uccelli. Venuta a conoscenza della vicenda, aveva iniziato a prendersi cura delnella speranza di poter migliorare le sue condizioni. Una situazione non facile dal momento che, come è stato ribadito sul Washington Post: “Ilè stato praticamente”. La tintura che è stata usata per renderlosi è presto rivelata letale per il volatile. Ma come mai la decisione di tingerlo di quel colore? Pare che il motivo ...