Ti ricordi… Il vero Blanco | che i calci li tirava al pallone | a Sanremo farebbe la Cuauhteminha

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fasci di rose strette velocemente tra un piede e l’altro e poi via, saltar giù dal palco dell’Ariston con i fiori che volano verso il pubblico in prima fila. L’unicoche una rubrica dal nome “Ti Ricordi” e a temao può riconoscere aavrebbe fatto la, altroché. In fondo, prendendola con le dovute pinze,qualche similitudine coi Mondiali ce l’ha: è un evento che si presenta con cadenza regolare, che è molto seguito e che riserva sorprese a cui poi ti affezioni., inteso ovviamente come Cuauhtémoc (e chi altri?), aci sarebbe stato bene come ci stava ai mondiali. Un uomo di spettacolo, probabilmente non uno spettacolo di uomo, che l’improvvisazione l’ha dovuta imparare fin da subito: da quando bambino, chiamato con ...