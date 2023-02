(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il regista continua la strada di The Father, vincitore del premio Oscar nel 2020, con uno sguardo ai genitori divorziati che lottano per salvare iladolescente

Bravibravi però, eh. Amadeus consegna loro il premio 'città di Sanremo'. 21.34 " Tananai , che solo lo scorso anno era l'ultimo della classe, ora viene salutato comenext best thing della ...In sala arrivano 'Tár', '', 'MarcelShell', 'Magic Mike -Last Dance', il ritorno di 'Titanic'. E l'uscita speciale di 'Tutta la bellezza e il ...

The Son, la storia di un figlio depresso che mette a disagio il pubblico Vanity Fair Italia

The son Visionario

Hugh Jackman padre fragile in "The Son" TGCOM

Un cast stellare per 'The Son': 10 lettori gratis il Resto del Carlino

The Son, Hugh Jackman e un passo falso | HotCorn.com The Hot Corn Italy

Le location di The Son sono diverse. Questo film, una trasposizione cinematografica dell’opera teatrale Le Fils, ha una storia incredibilmente emozionante. Il protagonista è Nicholas, un ragazzo di 17 ...Anche se ignorato dai premi, vi consigliamo di non perdere The Son, opera seconda di Florian Zeller, con protagonista Hugh Jackman, al cinema da oggi, 9 febbraio. Per prepararvi alla visione, vi mostr ...