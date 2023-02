The Italian Sea Group e Giorgio Armani presentano il nuovo megayacht di 72m

(Di venerdì 10 febbraio 2023) TheSeasveleranno ilAdmiral di 72m nel corso di un evento privato esclusivo che si terrà nell’Headquarter di Marina di Carrara nella serata di domani, sabato 11 febbraio. Il progetto, iniziato nel 2020 e sviluppato dae il suo Team in collaborazione con il Centro Stile Admiral, interpreta e fonde il DNA dei due brand per dar vita a ununico e all’avanguardia, frutto dell’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello della moda. TheSea, ilin stileQuesto yacht è il primo dei due disegnati interamente da...

Sea Group e Giorgio Armani sveleranno il megayacht Admiral di 72 metri nel corso di un evento privato esclusivo che si terra' nell'Headquarter di Marina di Carrara nella serata di sabato ......& Renzo Rubino - "Vivere" (Vasco Rossi) Madame & Izi - "Via del campo" (Fabrizio De Andrè) Mara Sattei & Noemi - "L'amour toujours" (Gigi D'Agostino) Marco Mengoni & Kingdom Choir - "Let it be" (...

The Italian Sea Group e Giorgio Armani presentano il nuovo ... Montenapo Daily

The Italian Sea Group: domani svela yacht Admiral realizzato con ... Borsa Italiana

Nautica e moda: pronti a salire a bordo del megayacht disegnato da re Giorgio Il Sole 24 ORE

Intervista con Rossella Menegazzo: ‘Iro’, La Tavolozza del Giappone The Italian Rêve

The italian job - Puntata del 2/3/2008 La7

Marina di Carrara– Abbiamo il piacere annunciare che The Italian Sea Group e Giorgio Armani sveleranno il megayacht Admiral di 72m nel corso di un evento privato esclusivo che si terrà ...Sarà svelato l'11 febbraio a Marina di Carrara il megayacht Admiral di 72 metri nato dalla collaborazione tra The Italian Sea Group e Giorgio Armani. (ANSA) ...