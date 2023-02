Test MotoGP | Vinales | ' La nuova Aprilia è già meglio della 2022'

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo essersi allenato come un pazzo , Maverickè finalmente tornato in sella alla sua. A seguitoprima giornata ditenutasi a Sepang, il catalano ha commentato il ...

Dopo essersi allenato come un pazzo , Maverick Vinales è finalmente tornato in sella alla sua Aprilia. A seguito della prima giornata ditenutasi a Sepang, il catalano ha commentato il lavoro completato nel garage e tra i cordoli, in anticipo rispetto alla concorrenza: Insieme ai ragazzi ...Davvero notevole il lavoro che la casa di Noale ha svolto dal punto di vista aerodinamico, come mostrato nella prima giornata dia Sepang. La RS - GP 23 ha evoluto la pancia della carena , adesso è più sagomata e ha un profilo superiore più marcato (idea ripresa anche da altri team). Rifinito anche il codone , che adesso è ...

MotoGP, LIVE - Il primo giorno di test a Sepang in diretta da bordo pista GPOne.com

MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: tripletta Ducati a metà giornata Motorsport.com - IT

MotoGP Test Sepang: Marco Bezzecchi a tutto gas nel day-1 Corse di Moto

MotoGP, test Sepang. I risultati della prima giornata: 1° Bezzecchi, 5° Bagnaia Sky Sport

I test di Sepang 2023, Day 1 IN DIRETTA CON ZAM ALLE 12:30 Moto.it

Aleix a Sepang: "Il propulsore godrà di ulteriori evoluzioni, il lavoro fatto in Malesia sarà utile a Portimao" ...Maverick Viñales è uno dei nomi chiamati a lottare regolarmente per le posizioni di vertice nel 2023, dopo un'ultima stagione piuttosto solida in cui è riuscito ad adattarsi pienamente alla sempre più ...