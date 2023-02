Terremoto Turchia e Siria | salpata la Nave San Marco della Marina

18.991 i decessi registrati in, 3.384 i morti in Siria. Sono 22.375 i morti finora accertati per le due violentissime scosse diche lunedì hanno colpito lae la Siria. E' quanto fa sapere Sky News. Di questi, 18.991 sono stati registrati in, 3.384 in Siria. I feriti, invece, sono almeno 75 mila.In aiuto alle popolazioni di Siria e, duramente colpitedal devastante sisma del 6 febbraio 2023 che ha causato oltre 21mila morti,...garantito dal nostro Paese ai Paesi colpiti dale ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 21.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Siria-Turchia, le immagini di una strada dilaniata vista da un drone. VIDEO Sky Tg24

Terremoto Turchia-Siria: ora Istanbul ha paura, gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Il calciatore svegliato dal terremoto in Turchia al 15° piano: Mi sono salvato strisciando Fanpage

Terremoto Turchia, Pirlo cuore d'oro: distribuisce gli aiuti umanitari Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Lega Serie B aderisce alla raccolta fondi aperta dell'Unicef Italia per l'emergenza terremoto in Siria e Turchia. Lo fa con una serie di attività legate agli stadi e ai ...La Cei ha stanziato 500mila euro e la rete Caritas s’è attivata. Così come la Croce Rossa Italiana. Aiuti sul campo dalle ong italiane che già operavano da anni in Siria e Turchia, come… Leggi ...