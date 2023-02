Terremoto Turchia | bimbo trovato vivo dopo 90 ore tra le macerie

C'è ancora qualche speranza di vita sotto le macerie deldie Siria . Dopo 90 ore è stato salvato Hilal Bilgi, 10 anni, trovato tra le macerie di un appartamento di 7 piani a Hatay. Per salvare il bimbo , riporta il quotidiano turco ...Commenta per primo Lapiange le proprie vittime, ilha sconvolto il mondo intero e ovviamente non ha lasciato indifferente il mondo del calcio. Per fortuna c'è anche per miracolo è riuscito a salvarsi, è ...

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Bambino trovato vivo dopo 90 ore, per liberalo gli è stato amputato braccio - Bambino trovato vivo dopo 90 ore, per liberalo gli è stato amputato braccio RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 20.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 21mila i morti: ultime ore per scavare per altri "miracoli" TGCOM

Nicolò Zaniolo: in Turchia aiuta le famiglie colpite dal terremoto Corriere della Sera

Turchia, l'appello del c.t. Kuntz dopo il terremoto: "Aiutiamo con la raccolta fondi" La Gazzetta dello Sport

Roma, 10 feb. (askanews) - Una bambina di 10 anni è stata trovata viva sotto le macerie di un palazzo nella provincia di Hatay dopo 90 ore dal terremoto che ha devastato la Turchia.Lo hanno annunciato ...Il terremoto è iniziato verso le 4:20 e lui si trovava al nono piano di un edificio di undici. Si credeva che il giocatore del club turco Hatayspor fosse stato trovato vivo sotto le macerie, insieme a ...