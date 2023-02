Terremoto | ragazzo estratto vivo dopo 94 ore Racconta | “Sono sopravvissuto bevendo la mia urina” I morti sono oltre 22mila

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Undi 17 anni, Adnan Muhammed Korkut, è statostamattina, 10 febbraio 2023, dalle macerie di un edificio crollato nella città turca di Gaziantep, vicino all'epicentro del sisma,essere rimasto intrappolato per 94 ore. Intanto il bilancio delle vittime delsale a 21.719: in Turchia i18.342 mentre, secondo gli ultimi aggiornamenti dalla Siria, i3.377 L'articolo proviene da Firenze Post.

Sale a 21.719 il numero delle vittime del terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito violentemente ... altre persone (è di questa mattina la notizia del ritrovamento di un ragazzo estratto vivo dai ...Come le parole di Noor, un bambino di 10 anni, già fuggito dai combattimenti ad Aleppo, adesso viveva a Idlib quando il potente terremoto ha colpito la Turchia