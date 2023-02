Terremoto oggi Napoli | sciame sismico nella notte

'Dramma, le vittime accertate sono più di 20 mila', si legge nel taglio basso. LA STAMPA 'L'Europa di Zelensky isola Meloni', apre il quotidiano torinese. 'Ma la politica estera non si fa ...Gentile direttore, mi faccio largo, quasi vergognosa, tra terribile guerra e devastante, ma non posso e non devo lasciar passare in silenzio il Giorno del Ricordo. Lo faccio ...può avere...

Terremoto a Napoli, tremano i Campi Flegrei: due scosse nel cuore della notte Il Riformista

Scosse di terremoto a Napoli oggi: avvertita tra Bagnoli, Agnano e Pozzuoli Fanpage.it

«La prima cosa che ho fatto appena sono arrivato a casa è stata abbracciare mia moglie e i miei figli. Li ho stretti forte a me. Mi stavano aspettando dietro la porta. È ...Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una lettera inviata alle ambasciate italiane di Siria e Turchia Biondi ha rivolto il pensiero della comunità aquilana alle popolazioni straziate dal ...