Terremoto oggi Napoli | sciame sismico nella notte

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undi magnitudo 2.0 è stato registrato a, nell’area dei Campi Flegrei alle 00.52. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, a una profondità di 3 km nel golfo di Pozzuoli, a poca distanza dalla costa di Bagnoli, quartiere della zona occidentale diche ricade nei Campi Flegrei. Si tratta dell’evento più significativo di uno: altre due scosse significative si sono verificate alle 00.51 (magnitudo 1.3) e alle 5.22 (magnitudo 1.4) con lo stesso epicentro. Non risultano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Italia Sera.

