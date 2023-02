Terremoto in Turchia e Siria | oltre 20mila morti Bimbo trovato vivo sotto le macerie dopo 90 ore

Ma intanto blocca i social Adana, l'hub della speranza dove i genitori cercano i loro bambini dispersi, un esercito di volontari che non conosce frontiere ...Salvato dai pompieri italiani In Siria miracolo sotto le macerie, salva una bimba appena nata: "Il cordone ombelicale la legava alla madre morta"ine Siria, la terra si apre per ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 21.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Cashi Bianchi - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Cashi Bianchi RaiNews

Terremoto Siria-Turchia, le immagini di una strada dilaniata vista da un drone. VIDEO Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia causato da due faglie Scienza in rete

(ANSA) - ISTANBUL, 06 FEB - Sono almeno 1014 le persone morte in Turchia a causa del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est del ...Mentre le vittime del disastroso sisma magnitudo 7.8, che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte dello scorso 6 febbraio, sembrano destinate ad aumentare con il passare dei giorni dalla violenta ...