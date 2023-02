Terremoto in Turchia | dopo i due bambini i soccorritori spagnoli salvano anche la mamma – I video

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le speranze di trovare nuovi sopravvissuti alche ha scosso la Siria e laerano quasi svanite del tutto, ma oggi, 10 febbraio, è avvenuto l’inaspettato: alcuni membri dell’Unità Militare d’Emergenza spagnola hanno estratto dalle macerie un bimbo e una bimba, entrambi vivi. A distanza di poco,la madre è stata ritrovata, in vita. L’operazione di soccorso è avvenuta nella località turca di Nurdagi. Il Ministero della Difesa spagnolo lo ha annunciato su Twitter, postandoalcuniche riprendono il momento dei salvataggi. In uno dei due, si intravede la donna mentre viene portata via in barella, tra gli applausi. February 10, 2023 February 10, 2023 su Open Leggiine Siria, ...

...da osservare prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime delche ha colpitoe ...10/02/2023 - 14:02 Il 9 febbraio il Consiglio europeo si è occupato di Ucraina, economia, migrazione, dialogo tra Belgrado e Pristina eine Siria. Per chi volesse leggere il contenuto riassuntivo delle conclusioni, questo è il documento prodotto a fine della riunione. Per chi si accontenti di un riassunto, per la ...

Sisma Turchia-Siria, lungo la faglia una deformazione di 300 Km - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi RaiNews

Terremoto Turchia e Siria, bambino di 10 anni estratto vivo da macerie dopo 90 ore LIVE Sky Tg24

Turchia, l'appello del c.t. Kuntz dopo il terremoto: "Aiutiamo con la raccolta fondi" La Gazzetta dello Sport

Terremoto in Turchia, l'appello del ct della nazionale Kuntz: "Aiutateci" GianlucaDiMarzio.com

Lunedì 6 febbraio un potente terremoto ha colpito all’alba le regioni al confine fra Turchia e Siria. Ecco tutti i nostri approfondimenti.Terremoto Turchia-Siria: bilancio sale a 22.375 morti. Continua ad aumentare il numero delle vittime del terremoto che lo scorso 6 febbraio ha scosso Siria e Turchia: sono oltre 22 mila i morti ...