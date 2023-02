Terremoto | Fontana | team di esperti lombardi parte domani per Turchia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "UnUsar dellaa composto da 11 vigili del fuoco, 2 medici, 2 infermieri e 2 tecnici logistici dipendenti di Agenzia regionale di emergenza urgenza partirà, sabato 11 febbraio, con destinazione Incirlik, in, per offrire un contributo concreto all'attività di ricerca e salvataggio dei dispersi a seguito del". Lo comunica il presidente della Regionea sottolineando che il supporto di Areu rientra nell'accordo internazionale per il soccorso di Usar-Italia. Ilsi muoveràmattina alle ore 8.30 dall'ospedale Niguarda, alla presenza dell'assessore regionale al Welfare, per raggiungere l'aeroporto di Pisa. Da lì, alle ore 16, il volo per la. Una ...