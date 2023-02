Terremoto | Figc | disposto minuto raccoglimento prima delle gare week-end per Turchia e Siria

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Lahaundida osservaredell'iniziodi tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime delche ha colpito. “Il mondo del calcio -dichiara il presidente federale Gabriele Gravina- si stringe attorno alle popolazioni vittime del. È una tragedia che non può lasciarci indifferenti”.