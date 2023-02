Terremoto Bimba Idlib racconta 45 ore sotto le macerie accanto corpo madre

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Correvo giù per le scale tenendo per mano mio fratellino e mia sorellina quando l’intero palazzo di cinque piani ci è caduto addosso”. Così, dal suo letto di ospedale a, la città nord occidentale siriana in mano ai ribelli, la piccola Rama Al-Ahmed, 10 anni, hato per telefono all’agenzia stampa Dpa, l’inizio della sua odissea di 45 oreledella sua casa,aldellamorta. La piccola è stata poi salvata dal gruppo dei Caschi Bianchi siriani, assieme al fratellino Zayed, 6 anni, e la sorellina Sham, di 5. “Eravamo incastrati enoi c’era nostrache era morta”, ha rievocato Rama con voce ancora debole, dicendo di che assieme ai fratelli gridava aiuto “ma era ...

Dopo il terremoto in Turchia non si ferma la speranza di trovare vivo qualcuno sotto le macerie e i soccorsi continuano a lavorare. Oggi un bambino è stato estratto dalle macerie dopo 80 ...E ora in migliaia, da varie parti del mondo, manifestano la propria solidarietà e si fanno avanti per adottare Aya, 'miracolo' in arabo, che nel disastroso terremoto di lunedì ha perso non solo sua ...