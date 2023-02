Ternana-Parma | i 22 convocati di Aurelio Andreazzoli

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Allenamento di rifinitura questo pomeriggio per i rossoverdi, all’antistadio Giorgio Taddei.Al termine della sedutaha comunicato la lista dei 22per la gara in programma domani con il, alle ore 16.15, al Libero Liberati. Indisponibili: Capuano, Agazzi e Bogdan Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Partipilo Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

