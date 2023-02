Tentò di uccidere i carabinieri | la sentenza | 33enne in ospedale psichiatrico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa) – Cinque anni di ricovero in ungiudiziario. È quanto disposto dai giudici del collegio della seconda sezione del tribunale di Salerno, presieduto dal magistrato Lucia Casale, per ildi San Gregorio Magno, che circa un anno fa, accoltellò, nel tentativo di ucciderli, nove, in seguito alla notifica di un provvedimento giudiziario presso la sua abitazione. Il giovane si trovava nella sua abitazione quando alla vista dei militari delle stazioni di Contursi Terme, Buccino e San Gregorio Magno, in servizio congiunto, per la notifica di un provvedimento giudiziario, furono minacciati verbalmente dall’uomo. Dopo un primo momento di discussione, il giovane si recò in cucina e afferrò un coltello, scagliandosi contro i ...