Tennis | ATP Cordoba 2023 | i fratelli Cerundolo vincono i derby argentini Ai quarti anche Ramos e Coria

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si sono delineati idi finale del torneo ATP di. E’ stata la giornata dei, che hanno entrambi ottenuto una bella vittoria in due. Soprattutto Juan Manuel si è reso protagonista del successo più illustre del secondo turno, eliminando Diego Schwartzman, prima testa di serie. Il numero 114 del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il boliviano Hugo Dellien, che ha messo fine al cammino di un altrota di casa, Guido Pella, battuto per 6-3 6-4. Prima di Juan Manuel, era stato Francisco, il più quotato tra i due(è numero 31 del ranking ATP), a passare il turno, battendo sempre in una sfida tutta argentina il ...