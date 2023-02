Tenerife Challenger 3 | Travaglia e Bonadio volano in semifinale

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Stefanoe Riccardoinal3. Altra giornata ricca di successi azzurri nell’ATP75 che sta andando in scena all’Abama Tennis Academy. Al via come wild card,è stato autore di un’altra grande prova che gli ha permesso di battere Alessandro Giannessi per 6-3 6-4. Insarà sfida contro la quinta testa di serie Ryan Peniston, che ha superato Giovanni Fonio per 7-5 6-2. Nel match che ha aperto la giornata di quarti di finale dell’ultimo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria,si è aggiudicato l’altro derby di giornata contro l’ottava testa di serie Francesco Maestrelli. Sospeso per pioggia sullo score ...