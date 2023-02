Temperature troppo alte | “Il lago d’Endine non ghiaccia e abbiamo le alghe africane” E l’ultimo studio risale agli anni ‘60

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Spinone al. La buona notizia è che in inverno potremmo non sentire più casi di persone cadute in acqua per la rottura del ghiaccio. La cattiva notizia è che non è proprio una buona notizia. Al di là dei giochi di parole l’argomento è ai limiti del drammatico: ilnonpiù. Non come un tempo almeno. A confermarlo è chi ha ogni giorno il polso della situazione come il sindaco di Spinone alSimone Scaburri. “Non sono un meteorologo – premette con una battuta – ma sono in amministrazione da 18e quest’anno è il terzo in cui ilnonda allora”. Lo si vede, lo si sente dalle, altissime, da mettere i brividi. “Mediamente dopo l’epifania ...