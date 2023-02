Teatrosophia | dal 16 al 19 febbraio in scena ‘La Papessa’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) LA PAPESSA di Andrea Balzola Monologo per attrice Dal progetto teatrale multimediale “Free Women suite” Con Beatrice Schiaffino Musiche di Alessandro Panatteri Costumi Loredana Redivo Regia di Carmen Di Marzo DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 192023 “La donna che vuole sapere è pericolosa. La donna che sa è ancora più pericolosa…” Un monologo intimo e avvincente scritto da Andrea Balzola, che narra la storia della Papessa Giovanna, la donna che ha sfidato ogni legge e dettame del suo tempo (IX secolo), pur di affermare la propria identità. In un’epoca in cui la donna era discriminata fin dalla nascita come inadatta alla cultura e alla spiritualità, Giovanna si ribella, studia, si spinge oltre ogni limite fingendosi anche uomo, fino a rendere possibile l’impossibile: diventare Papa con il nome di Giovanni VIII. A metà tra storia e leggenda, la figura della ...