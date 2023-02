Teatro comunale | presentazione libro Casini “C’era una volta la politica”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ci sarà domani alladeldiunala” Benevento, 3 febbraio 2023 – “Ci chiamavano sui giornali fratelli siamesi e io dissi che era sbagliato perché i siamesi unaseparati non possono ricongiungersi, i fratelli normali sì…”. Così Clemente Mastella, rievocando una frase pronunciata durante una Festa del Campanile a Telese Terme nel 2005, alla vigilia delladeldi Pierferdinandounala, Piemme) in programma domani aldi Benevento. Insieme all’autore oggi Senatore decano, ...

Fra i destinatari di risorse PNRR c'è poi il progetto relativo al Parco Culturale (9 milioni) 'casa' del nuovoIl Ferruccio , nella zona di piazza Guido Guerra. Il cantiere prenderà ...Porto San Giorgio - Quinto appuntamento alle 17 con "Domenica a" aldi Porto San Giorgio, la stagione per ragazzi e famiglie. In scena una storia universale, tratta dalla ...

Teatro comunale, domani la presentazione del libro di Casini ‘C’era ... TV Sette Benevento

Sabato 11 febbraio al Teatro Comunale "Sollima" la 3^ edizione del ... IMGpress

La nuova sede del Teatro Comunale inaugura con un concerto offerto alla città BolognaToday

Orchestra Sinfonica Metropolitana, secondo appuntamento al Teatro ... CoratoViva

Cinema Teatro Comunale Busnelli di Dueville Vicenzareport

l’efficientamento energetico del teatro Comunale e della biblioteca (€. 305.000 cofinanziati dal Ministero della Cultura), la sostituzione di parte dell’impianto di climatizzazione (€. 70.000 ...Come sperimentare il teatribus per raggiungere il Teatro Periferico sabato 11 febbraio e assistere allo spettacolo che racconta tutto Shakespeare in un'ora ...