Tár | il film come un’orchestra

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Todd Field, 58 anni, meteora del cinema americano indipendente, è tra i protagonisti dell’ultima stagione dei premi Oscar. Nei suoi due primi“In the Bedroom” (2002) e “Little Children” (2006), ha dimostrato il suo interesse al racconto degli aspetti più morbosi del quotidiano, all’indagine psicologica dei suoi personaggi. Dopo un’assenza di sedici anni, partendo dalla scrittura della sceneggiatura ha dato vita al personaggio indimenticabile di Lydia Tár, interpretato da Cate Blanchett, un concentrato esplosivo di forza e fragilità, nei panni di una direttrice d’orchestra sull’orlo di un crollo esistenziale. La caratterizzazione tanto minuziosa del personaggio lo rende incredibilmente reale. Non pochi sono gli spettatori che dopo la visione delhanno cercato in rete informazioni sulla protagonista. Il tranello funziona per la costruzione a ...

