Tangente per lavori all’ospedale | operaio assolto nel Napoletano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il fatto non sussiste”: con questa formula il Tribunale di Napoli Nord haLuigi Abbate, l’60enne di Calvizzano (Napoli) che, secondo gli inquirenti, per conto del clan Pezzella aveva chiesto, insieme con altre due persone, unaall’imprenditore titolare della società che stava eseguendo deidi ristrutturazione nell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Napoli). I giudici (presidente Luigi Buono, giudici Lucia Ferraro ed Elvira Terranova) hanno accolto le richieste degli avvocati Alfredo Sorge e Caterina Mondillo edall’accusa di tentata estorsione aggravata l’imputato per il quale il pubblico ministero aveva chiesto nove anni di reclusione. Disposta anche la scarcerazione di Abbate, che era detenuto a Secondigliano da ...