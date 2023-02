Tamburi nella notte | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio 2023, andrà inl’opera, opera di Bertolt Brecht. Dal contenuto molto particolare, scopriamo insieme di cosa tratta.su, opera di Brecht Prima di analizzare la trama ed il contenuto di “” scopriamo qualche piccola. La storia si svolge in unadel novembre 1918 alla vigilia di quella che a Berlino diverrà la rivolta spartachista. Si tratta di un’operaambigua, in cui quel modo di andare controcorrente alle convenzioni aiuta a descrivere una storia che si discosta in ogni modo possibile da quelle ...