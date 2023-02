Tagliavento | Leone e Andreazzoli al “Santa Maria” per donare il sangue

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Questa mattina il vice presidente Paolo, il direttore sportivo Lucae l’allenatore Aureliosi sono recati all’ospedale, reparto di Immunoematologia e Trasfusionale per effettuare la donazione di. Ad accoglierli il direttore di compartimento, dott. Augusto Scaccetti, ed il personale medico ed infermieristico al quale va il ringraziamento sincero di tutta la Ternana Calcio. Lunedì prossimo, al mattino, saranno i calciatori di prima squadra a. Con questo gesto la società rossoverde intende sensibilizzare l’opinione pubblica verso questo gesto semplice ma straordinario, in grado di salvare molte vite umane. A partire dalla gara che i rossoverdi disputeranno al Liberati, sabato 25 febbraio alle 14.00 con il Cittadella, ...

Ieri mattina, il vice presidente Tagliavento, il "diesse" Leone e il tecnico delle fere si sono recati presso il reparto Immunoematologia e Trasfusionale dell'ospedale "Santa Maria" di Terni per ...