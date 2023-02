Tabellone Atp Rotterdam 2023 | Tsitsipas ancora sulla strada di Sinner | presente anche Sonego

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilprincipale dell’Atp 500 di, torneo in programma in Olanda sul veloce indoor dal 13 al 19 febbraio. Stefanodopo la finale di Melbourne torna in campo e lo fa da testa di serie numero uno. La cattiva notizia è che Jannikpotrebbe nuovamente trovarselo di fronte, già negli ottavi di finale. Non un sorteggio semplice per l’azzurro, che esordirà contro il francese Bonzi. Andatapeggio a Lorenzo, che all’esordio dovrà affrontare il detentore del titolo Felix Auger-Aliassime. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti.ATPPRIMO TURNO (1)vs Ruusuvuori Bonzi vs ...

... per cui questo non rappresenta un indizio in favore della sua presenza in. In quanto non ... Il suo ritorno in campo è atteso per l'500 di Dubai, che sarà trasmesso su SuperTennis e ...... in un'ora e minuti di partita, il derby tricolore contro Lorenzo Sonego, n.56, per la seconda ... n.163 del ranking, ingrazie ad una wild card (nessun precedente). 10 febbraio 2023

Atp 250 Montpellier: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Montpellier, il tabellone: ci sono Sinner e Sonego, potrebbero sfidarsi ai quarti Ubitennis

ATP Montpellier 2023, il tabellone di Jannik Sinner: subito insidia ... Eurosport IT

Luciano Darderi fa centro a Cordoba: primo tabellone ATP e prima ... Tiscali

ATP Cordoba, il tabellone: nove argentini in gara, Cecchinato unico italiano Ubitennis

Oggi Jannik Sinner ha battuto Lorenzo Sonego nei quarti di finale del tabellone principale del torneo Open Sud de France 2023 di tennis, di categoria ATP 250 che si disputa a Montpellier, in Francia: ...56 ATP, per la seconda volta costretto a fermarsi nei quarti ... l'ottava indoor - Sinner troverà dall'altra parte della rete il francese Arthur Fils, n.163 del ranking, in tabellone grazie ad una ...