Swatch Nines 2023 | a Schilthorn l’evento con title sponsor Swatch

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023), in Svizzera, nella settimana dal 17 al 22 aprile prossimi sarà teatro di, uno degli eventi più importanti per quanto riguarda gli sport d’azione invernali. I migliori atleti di freeskiing e snowboarding si ritroveranno in quota per questo adrenalinico evento curato dal, che andrà in scena nella suggestiva cornice disegnata dai monti Eiger, Mönch e Jungfrau. Theha visto la luce in Germania nel 2008 come evento biennale, diventando presto un appuntamento imperdibile, per alcuni tra i migliori nomi del panorama sportivo invernale, in cui divertirsi sperimentando in libertà nuove mosse, sfruttando gli impianti rivoluzionari presenti. SportFace.