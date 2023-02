Svolta sull’immigrazione Europei d’accordo su una risposta comune

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non è l’Eliseo il punto nevralgico evidenziato da Giorgia Meloni nel post Consiglio Europeo (“Nessun gelo con Parigi, ma Macron ha sbagliato”) bensì il risultato raggiunto su un tema strategico quanto l’economia e la geopolitica, ovvero i flussi migratori. Per la prima volta l’euroconsapevolezza è apparsa diversa da un passato caratterizzato, sostanzialmente, dalla deferenza a causa del Trattato di Lisbona che poneva tutto il peso sui paesi di prima accoglienza, come Italia e Grecia. La replica alla Francia arriva, semmai, in seconda battuta. Ciò che emerge delle risposte date dal premier tocca il risultato ottenuto dal governo alla voce migranti. L’Europa oggi ha mostrato di aver mutato completamente prospettiva nel governare i flussi, si tratta di un cambio di passo radicale rispetto al passato. Ovvero mentre tutti i paesi membri prima si concentravano sui movimenti secondari, quindi ...