(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lesono almeno 18ine più di 3.300 in: si continua a scavare fra le macerie, ma con sempre meno speranze di trovare persone vive – Il bilancio del doppioche ha colpito lae laha superato i 21morti. Il numero maggiore disi registra indove, secondo stime ufficiali, almeno 18.342 persone hanno perso la vita. È stato superato così il bilancio deldi Istanbul del 1999 (dove furono 18). Nelle prime ore della mattinata i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo una famiglia di sei persone bloccata da 101 ore tra le macerie del proprio appartamento ad Alessandretta, una delle città più colpite dal ...

Il numero dei feriti, nei due Paesi, è salito invece ad almeno 75. 2023 - 02 - 10 00:01:30 ... Lo riferisce SkyNews 2023 - 02 - 09 18:38:24le vittime del disastro di Fukushima Sono quasi ...L'appello di Save the Children per salvare i bambini feriti con una donazione Terremoto,... Il numero dei feriti, nei due Paesi, è salito invece ad almeno 75. Storie di straordinaria ...

Superate le 21 mila vittime del terremoto tra Turchia e Siria: Assad ... Dire

Terremoto Turchia Siria: superate le previsioni dell'Oms, i morti sono ... Fatti e avvenimenti

Terremoti in Turchia e Siria, una catastrofe. Superate le 21.700 ... Mosaico-cem.it

Terremoto, superate 21 mila vittime. Assad visita Aleppo Redattore Sociale

FdI: nel 2022 superate le 200 mila tessere La Voce del Patriota

Sommando al conteggio di oltre 3.300 decessi in Siria, il bilancio complessivo ha superato le 22.375 vittime. Le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie cominciano ad affievolirsi, ma le ...“Elemento fondamentale per capire quelli che sono i problemi e trovare le soluzioni più adeguate è rappresentato dalla pianta organica, solo facendo una ricognizione dettagliata è possibile capire com ...