Sul tavolo Mimit 2 manifestazioni interesse per Dema | sindacati freddi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – In soccorso alla crisi annunciata dal Grupponel settore aeronautico, che rischia la chiusura dei due stabilimenti di Brindisi e il licenziamento di almeno 300 lavoratori su 600, si sarebbero materializzate oggi, al, duedi: in corsa per rilevare i 5 siti del gruppo sarebbero infatti la Atitech, che opera nel settore delle manutenzioni aeronautiche e Italsistemi, azienda che produce trasformatori. E’ questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la novità emersa dalconvocato in via d’urgenza, da Luca Annibaletti, coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa del ministero. L’di Atitech si estenderebbe su tutti e 5 gli stabilimenti ma al momento non è dato sapere a quali condizioni, mentre ...