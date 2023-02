Sul palco senza mutande? Filippo Facci demolisce Chiara Ferragni

(Di venerdì 10 febbraio 2023) «Ciao bimba». Ciao. «Ogni volta che penso a te mi viene da piangere». Anche a noi. «E non so neanche bene il perché. Noi lo sappiamo: è perché Libero ci costringe a scrivere questi articoli che ci fanno sentire dei falliti. «Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti uscire fuori un po' di più». Anche noi vorremmo farti uscire, ma solo nell'ora d'aria, dal 41-bis. «Vorrei farti vedere la mia vita. La vediamo in diretta internazionale: è la vita di una mediocrità elevata all'ennesima potenza, goduta e pagata da un popolo che evidentemente se la merita. «Sai, la gente mi conosce, mi chiede selfie insieme».pagare? Scandaloso. «Poi sai, non piaccio proprio a tutti». Confermiamo. «Vuoi sapere un po' del tuo futuro?». No, davvero, grazie, il presente in mondovisione basta e avanza. «Ho sempre cercato di renderti fiera». Nel senso di bestia selvaggia? Scusa, ...

Sealmeno nella terza serata del festival di Sanremo non ci sono polemiche, sui social si sta scatenando una 'guerra' tra stylist e artisti. Stefania Sciortino nelle sue storie Instagram si è dissociata dopo aver visto Loe Gassman cantare all'Ariston in canotta. Ma ...Sedutadell'Ariston la campionessa di pallavolo Paola Egonu , co - conduttrice della terza serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo ( LA DIRETTA ), ha incantato la platea con un ...

Sanremo 2023, Grignani show sul palco dell'Ariston: interrompe l'esibizione con frecciata a Blanco e si dimentica i fiori ... Open

Angelo Duro e la provocazione: si spoglia sul palco di Sanremo al grido 'Io trasgredisco' Repubblica TV

Sanremo 2023: Chiara Ferragni nuda sul palco dell'Ariston, il Video iLMeteo.it

Sanremo, è gara aperta sul palco dell'Ariston tra tutti i 28 cantanti. Maneskin superospiti - La diretta della terza serata - La diretta della terza serata RaiNews

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: il Festival s’è mangiato e digerito la Belva… Il Fatto Quotidiano

Abbiamo ascoltato per la prima volta tutte e 28 le canzoni in gara. Co-conduttrice la pallavolista Paola Egonu, con il suo monologo sul razzismo. E poi la carica rock dei Maneskin, ormai super ospiti ...