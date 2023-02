Stellone sceglie il centrocampo | Ranieri ha una tentazione | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nove punti e gli obiettivi. E’ quanto separa Cagliari e Benevento, domani di fronte alla Domus Arena (ore 14) per quello che a inizio stagione tutti avrebbero inteso come un confronto diretto. La classifica attuale dice ben altro, con i sardi a un punto dalla zona play off e il Benevento penultimo, in vantaggio di una sola lunghezza sull’ultimo posto occupato dal Cosenza. Se il campionato finisse ora, i sardi sarebbero fuori da qualsiasi discorso promozione e il Benevento in serie C, ipotesi che nénévogliono prendere neppure in considerazione. I numeri dicono che il Cagliari in casa è duro a morire, forte del secondo miglior rendimento interno del campionato: sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La Strega, a dispetto di un ruolino da film horror al Ciro Vigorito, in trasferta viaggia a ...