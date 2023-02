Stefano Corti | “Al momento non vedo” | il compagno di Bianca Atzei operato d’urgenza

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Purtroppo, la cantantee il, popolare inviato del programma Le Iene, hanno dovuto fare spesso visita all’ospedale nell’ultimo anno. Pochi mesi fa, a gravidanza avanzata,era stata ricoverata per una forte polmonite, rischiando di dover anticipare il parto. Appena qualche giorno fa in ospedale c’è finito, arrivato al pronto soccorso per un problema all’occhio e ricoveratola mattina dopo. Il tutto, a stretta distanza dalla nascita di Noa Alexander, il primo figlio della coppia. “Alnon”: l’intervento all’occhio diMolto attivo sul web, l’inviato de Le Iene...