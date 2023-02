STATS – Ligue 1 | il PSG segna troppo per non vincere il titolo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Con 8 punti di vantaggio alla ventiduesima giornata il Psg può già sentirsi campione di Francia per l’ennesima volta? Con 8 punti di vantaggio alla ventiduesima giornata il Psg può già sentirsi campione di Francia per l’ennesima volta? La risposta è abbastanza scontata: a suo favore vi sono una serie di considerazioni, alcune delle quali si appoggiano anche su dati statistici. 1) Otto punti sono tanti. É vero che lo scorso torneo il margine di sicurezza a questo punto era già in doppia cifra – 11 punti per la precisione -, ma al di là della differenza è proprio la coerenza della situazione che fa pensare che sia impossibile un altro epilogo e persino un altro andamento. Difficile ipotizzare che prima o poi la lotta per ilpossa riaccendersi. Unica variabile che potrebbe pesare potrebbe essere eventualmente un impegno distraente come la Champions League. A ...