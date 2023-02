(Di venerdì 10 febbraio 2023) La, con ie gli italiani in, dellaaidi. Dopo gli ori di Federica Brignone e Marta Bassino è arrivato il momento di Sofia Goggia, che punta al successo nella sua. L’azzurra partirà con il pettorale numero sei e sarà la prima delle nostre a scendere sulle nevi francesi. Elena Curtoni, Nicol Delago e Laura Pirovano sono le altre tre nostre rappresentanti al via. Di seguito lacompleta. 1 56177 1993 AUT VENIER Stephanie Head 2 516248 1993 SUI FLURY Jasmine Fischer 3 197497 1994 FRA MIRADOLI Romane Dynastar 4 197641 1995 FRA GAUCHE Laura Head 5 56328 1996 ...

L'INSERIMENTO NELLA BLACKUSA Ma nel 2020 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito i droni DJI nel suo elenco di entità, che impone requisiti di licenza aggiuntivi per i ...La, i pettorali di partenza e le italiane in gara della sprint femminile di biathlon, valevole per i Mondiali 2023 di Oberhof . Dopo la splendida medaglia d'argento, le azzurre proveranno a ...

Sci di Fondo - Coppa Italia Rode: la start list della Team Sprint di Schilpario. Segui la Diretta STREAMING dalle 8.55 FondoItalia.it

Biathlon - Mondiali Oberhof: le start list della Sprint Femminile FondoItalia.it

Sci alpino, startlist superG femminile Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

START LIST DISCESA LIBERA FEMMINILE Mondiali Courchevel/Meribel 2023: ITALIANE in gara e pettorali SPORTFACE.IT

Biathlon, start list sprint femminile Mondiali Oberhof 2023: italiane in gara e pettorali di partenza SPORTFACE.IT

Sabato 11 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera femminile ai Mondiali 2023 di sci alpino. La grande favorita della vigilia è la nostra Sofia Goggia, che andrà a caccia della medaglia d ...Comincerà domani, sabato 11 febbraio, il Tour of Oman 2023, corsa a tappe che proseguirà poi fino al 15 febbraio 2023. L’evento seguirà la Muscat Classic, corsa di un giorno che si svolgerà quest’oggi ...