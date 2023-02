STARDOM | Himeka ha annunciato il suo ritiro dal wrestling lottato

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La wrestler dellahala sua intenzione di ritirarsi dalprofessionistico ad aprile, in occasione dell’eventoche si svolgerà alla Yokohama Arena. La cerimonia diavrà luogo il 14 maggio alla Korakuen Hall, mentre il suo ultimo incontro avrà luogo qualche settimana prima a Yokohama.ha debuttato comeArita per Actwres girl’Z nel 2017. Ha guadagnato un po’ di slancio facendo coppia con Miyuki Takase in una squadra chiamata Beginning. Il duo ha gareggiato in AWG e in tutta la scena Joshi, conquistando anche il Beyond the Sea Tag Team Championship in SEAdLINNNG.ha lasciato le Actwres girl’Z nel 2020 e dopo alcuni mesi di assenza dal ...

STARDOM: Himeka annuncia il ritiro dal professional wrestling World Wrestling

RISULTATI: Stardom “12th Anniversary Supreme Fight 2023” 04.02.2023 Zona Wrestling

STARDOM, 36 saranno le partecipanti al Cinderella Tournament ... World Wrestling

RISULTATI: Stardom Triangle Derby I 15.01.2023 (Day 5) Zona Wrestling

WWW - Women's Wrestling Week: Qualcosa di Prodigyoso World Wrestling

Durante una conferenza stampa, la joshi Himeka, che attualmente è sotto contratto con la compagnia giapponese tutta al femminile STARDOM, ha annunciato ufficialmente di volersi ritirare dal mondo del ...Stardom arrived at the Belle Salle compound to “Award 2022 In Takadanobaba”, where the tournament continued Triangle Derby II, there was a championship duel and the maximum monarch faced ten opponents ...