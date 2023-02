Spider-Man | Homecoming | John Leguizamo scelto per Avvoltoio | Mi hanno chiesto di lasciarlo a Michael Keaton

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha rivelato di essere statoper interpretarein-Man:, anche se poi gli è statodi lasciare il ruolo aha rivelato di essere stato la prima scelta per il ruolo del villain Adrian Toomes/nel film-Man:, anche se poi gli è statodi rinunciare al ruolo in modo chepotesse interpretare il personaggio. "Dovevo essere l'", ha dettoa ComicBook.com. "Avevamo negoziato e stavo per interpretarlo, poi ...

John Leguizamo ha rivelato di essere stato la prima scelta per il ruolo del villain Adrian Toomes/ Avvoltoio nel film: Homecoming , anche se poi gli è stato chiesto di rinunciare al ruolo in modo che Michael Keaton potesse interpretare il personaggio. "Dovevo essere l'Avvoltoio" , ha detto John Leguizamo ...... Un atteggiamento, però, che ai fan più attenti ha ricordato quello di Andrew Garfield , il quale ha negato per mesi il suo coinvolgimento in: No Way Home , per poi tornare nei panni di ...

Spider-Man Noir, arriva finalmente l'annuncio ufficiale che farà impazzire i fan dell'Uomo Ragno Best Movie

Spider-Man Noir, una serie live action per Prime Video è in lavorazione HDblog

Amazon e Sony producono una serie tv su Spider-Man Noir Fumettologica

Spider-Man Noir: una serie in live action sul supereroe Marvel per Prime Video Lega Nerd

Spider-Man Noir: Amazon sta lavorando a una serie tv live action BadTaste.it TV

Gira voce che su Amazon stia per arrivare un'inedita serie TV live-action Spider-Man Noir, come riporta per primo il sito Variety, che avrebbe appreso la notizia grazie alle sue fonti esclusive. La ...Amazon sta lavorando a una serie live-action su Spider-Man Noir con un protagonista diverso da Peter Parker Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati d ...